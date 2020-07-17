В Москве экс-полицейского жёстко задержали прямо у здания МВД. Лайф узнал подробности

В МВД выясняют обстоятельства появления видео с жёстким задержанием мужчины прямо у здания Министерства внутренних дел. На кадрах из соцсетей видно, как двое полицейских пытаются скрутить мужчину, при этом наносят ему удары руками.

По данным Лайфа, всё дело в личных проблемах одной из сотрудниц ведомства. Наряд полиции приехал на вызов. А тот, когда они задерживали, перед этим пытался силой затолкать в автомобиль свою бывшую возлюбленную.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, Юлия проработала в силовом ведомстве более 15 лет. За это время она дослужилась до звания подполковника внутренней службы, а также получила квартиру. В начале текущего года к ней в отдел перевёлся работать Руслан. Между ними вспыхнули романтические чувства, но отношения продлились недолго. После расставания мужчина стал преследовать бывшую возлюбленную, угрожал её родителям и детям. Доходило до рукоприкладства. По версии Юлии, Руслан рассчитывал выжить её из квартиры.

По словам Юлии, 10 июля мужчина якобы подкараулил её около работы и попытался силой посадить в автомобиль. Женщина стала звать на помощь, очевидцы вызвали полицию. Когда наряд прибыл на место, Руслан стал проявлять агрессию по отношению к коллегам и первым на них накинулся. Чтобы усмирить нарушителя, полицейским пришлось применить силу.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом части одного из позвонков, множественные ушибы и ссадины. Из ОВД по району Якиманка его госпитализировали. Из больницы позже он ушёл сам и до сих пор скрывается.