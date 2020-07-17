СБУ конфисковала предназначенные для ветеранов медали "75-летие Великой Победы"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли на российско-украинской границе 50 памятных медалей, предназначавшихся ветеранам Великой Отечественной войны. Награды были выпущены в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил глава харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик.

Отмечается, что изъятие проходило в рамках закона о декоммунизации, по которому в стране запрещена пропаганда советской символики. Сами медали были найдены во время обыска у бывшего замдиректора Харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева. Теперь согласно украинскому законодательству ему грозит тюрьма.

Вместе с Исаевым на границе были задержаны 90-летний ветеран ВОВ, а также дочь советского конструктора Михаила Кошкина, который был создателем легендарного танка Т-34. Все они возвращались с празднования 77-й годовщины сражения под Прохоровкой. В пункте досмотра делегацию продержали около десяти часов.