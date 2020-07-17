"Нельзя же так пугать". Стас Пьеха шокировал фанатов новой фотографией

Стас Пьеха показал подписчикам фотографию с новым образом. Певец решился на кардинальные перемены. Теперь он с бритой налысо головой и с усами, отмечает портал "Дни.ру".

Большинство фанатов артиста раскритиковали эти изменения. Некоторые отметили, что в таком виде он похож на своего старшего коллегу Александра Розенбаума.

— "Слишком шокирует", "Нельзя же так пугать", "Не узнала, пока не увидела, кто опубликовал", — написали комментаторы под новым постом артиста в "Инстаграме".

Часть поклонников вовсе не поверила Пьехе. По их мнению, артист решил просто пошутить и взялся за фотошоп.