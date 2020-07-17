Фанаты были шокированы тем, как постарела 48-летняя звезда сериала "Клон", увидев её новое фото

Бразильский сериал "Клон" появился на экранах в 2001 году, очаровав по всему миру миллионы зрителей, которые с замиранием сердца следили за судьбой персонажей. Одну из героинь — сестру Жади Латифу — исполнила Летисия Сабателла. Однако улыбчивой красавице с ямочками на щеках уже 48 лет. И время, конечно, не щадит никого.

Фото © Instagram / leticia_sabatella, кадр из сериала "Клон"

Артистка поделилась в своём инстаграме селфи, где позировала со смущённой полуулыбкой, в чёрной куртке и с переброшенной на плечо косой. Летисия не стала делать макияж или корректировать фото в редакторе, а предстала перед фанатами такой, какая есть.

Фото © Instagram / leticia_sabatella, кадр из сериала "Клон"

И у поклонников честный кадр вызвал противоречивые эмоции. В глазах самых преданных фанатов звезда "Клона" по-прежнему оставалась задорной красавицей, вдохновляющей людей. Но некоторые отметили, что их любимица выглядит опухшей, располневшей и неухоженной. По мнению юзеров, Летисия сильно постарела.

Всегда прекрасна Z57evaldo

Красавица

Alievazaura

Фото © Instagram / leticia_sabatella

Опухшая Copolascot87

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