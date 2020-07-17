Настя Каменских разделась до нижнего белья, цвет которого позволил фанатам помечтать о большем

33-летняя Настя Каменских — одна из тех звёзд, которые своим примером пытаются замотивировать подписчиков на здоровый образ жизни. Украинская певица долгое время боролась с лишним весом, а теперь постоянно придерживается сбалансированного питания и регулярных тренировок. Результаты своих стараний исполнительница выкладывает в "Инстаграм", что случилось и в этот раз.

Фото © Instagram / kamenskux

Настя решила порадовать поклонников новым фото, на котором предстала в нюдовом нижнем белье. Девушка повернулась к камере боком, демонстрируя подтянутое тело и длинные ноги. Волосы певица убрала назад, чтобы не мешали, и отказалась от макияжа. В подписи к снимку Настя поделилась своими мыслями о любви к себе.

Фото © Instagram / kamenskux

Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своём здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор — это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье Настя Каменских

Фото © Instagram / kamenskux