Настя Каменских разделась до нижнего белья, цвет которого позволил фанатам помечтать о большем

33-летняя Настя Каменских — одна из тех звёзд, которые своим примером пытаются замотивировать подписчиков на здоровый образ жизни. Украинская певица долгое время боролась с лишним весом, а теперь постоянно придерживается сбалансированного питания и регулярных тренировок. Результаты своих стараний исполнительница выкладывает в "Инстаграм", что случилось и в этот раз.
Настя решила порадовать поклонников новым фото, на котором предстала в нюдовом нижнем белье. Девушка повернулась к камере боком, демонстрируя подтянутое тело и длинные ноги. Волосы певица убрала назад, чтобы не мешали, и отказалась от макияжа. В подписи к снимку Настя поделилась своими мыслями о любви к себе.
Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своём здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор — это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье
Настя Каменских
Чтобы вдохновлённые поклонники не растерялись в поисках хороших тренировок, певица сняла для них 40-минутное видео с кардио и упражнениями на пресс. С начала карантина девушка делится фитнес-роликами на своём YouTube-канале, где уже 1,2 млн подписчиков. Помимо спортивных видео Настя выкладывает там клипы на свои песни, которые она создаёт вместе с Потапом. Хоть их популярный дуэт "Потап и Настя" распался в 2017 году, исполнители поженились в 2019-м и теперь продолжают работать вместе.