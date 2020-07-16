Деми Роуз удивила фанатов вдвойне, примерив откровенное бикини напротив зеркала

25-летняя британская модель Деми Роуз обычно регулярно делится с поклонниками снимками в крошечных бикини, но из-за пандемии все пляжи и курорты были закрыты. Подписчики в "Инстаграме" скучали без любимого кумира, но теперь, когда все запреты сняты, девушка намерена наверстать упущенное. И начать она решила с ударной дозы своих форм, которым позавидует любая плюс-сайз-модель.
Деми опубликовала пару снимков, для которых она позировала в открытом бассейне с зеркальной стеной. Девушка выбрала тёмно-синий купальник в яркую полоску, который сразу привлёк к себе внимание, подчёркивая изгибы модели. Дополнить образ Деми решила огромными кольцами-серёжками и распущенными волосами, которые были уложены в пляжные локоны.
Кажется, я влюбился😍
Ты самая прекрасная женщина на свете!
Блин, на фоне твоих форм любая будет выглядеть как доска
Деми Роуз — 25-летняя британская плюс-сайз-модель, которая даже в своём сегменте прославилась благодаря своим пышным формам. За них девушке часто достаётся от хейтеров, которые обвиняют Деми в злоупотреблении пластикой, но модель отрицает любое вмешательство в свою фигуру. Взамен девушка часто выкладывает в своём инстаграме для 14,1 млн подписчиков фото и видео своих тренировок и рациона, который состоит лишь из правильного питания.