Деми Роуз удивила фанатов вдвойне, примерив откровенное бикини напротив зеркала

25-летняя британская модель Деми Роуз обычно регулярно делится с поклонниками снимками в крошечных бикини, но из-за пандемии все пляжи и курорты были закрыты. Подписчики в "Инстаграме" скучали без любимого кумира, но теперь, когда все запреты сняты, девушка намерена наверстать упущенное. И начать она решила с ударной дозы своих форм, которым позавидует любая плюс-сайз-модель.

Фото © Instagram / demirose

Деми опубликовала пару снимков, для которых она позировала в открытом бассейне с зеркальной стеной. Девушка выбрала тёмно-синий купальник в яркую полоску, который сразу привлёк к себе внимание, подчёркивая изгибы модели. Дополнить образ Деми решила огромными кольцами-серёжками и распущенными волосами, которые были уложены в пляжные локоны.

Фото © Instagram / demirose

Кажется, я влюбился😍 nasr9891

Ты самая прекрасная женщина на свете! mohr.gerald

Блин, на фоне твоих форм любая будет выглядеть как доска soumyabhavsar

Фото © Instagram / demirose