"Сначала она его раздражала". Появились новые подробности того, как Карпович завоёвывала Прилучного

Появляются всё новые подробности романа звезды "Папиных дочек" и "Мажора", согласно которым бурная инициатива исходила от Мирославы. Актёру пришлось играть с Карпович в спектакле "Косметика врага", и сначала он вовсе не питал к ней симпатию. Однако, по словам одного из артистов пьесы, девушка решила изменить отношение Павла к себе, пишут "7 дней".
Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich, bugevuge_fanpage
Сначала Павла Мирослава раздражала. <...> Неудивительно — она постоянно создавала склоки в труппе. Но она раз за разом пыталась наладить с Павлом контакт. То бокал вина ему поднесёт в перерыве, то за плечо обнимет. Что из этого получилось, теперь знают все
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Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich
Карпович, видимо, решила, что в любви и на войне все средства хороши, и пустила в ход свои женские чары, рассказал театральный работник. Актриса не ошиблась в расчётах: вскоре она добилась расположения Прилучного, который на тот момент ещё находился в официальном браке.
Начались такие типичные женские "штучки": кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на неё совершенно другими глазами. Как приворожила! Сегодня он возмущался поведением Карпович и говорил, что не хочет с ней работать, а на следующий день улыбался, когда Мира бойко хватала его за локоток или по-хозяйски трепала по волосам
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Фото © Instagram / agataagata, Telegram / Только никому...
При этом в спектакле роль Карпович изначально должна была играть экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце. Ещё в декабре она готовилась к премьере, а уже в феврале на её месте появилась Мирослава. Новая возлюбленная "мажора" уже успела отдохнуть на Чёрном море вместе с ним и его детьми и перевезла вещи в особняк артиста. "Требовала, чтобы слушались только её и выполняли всё, что она захочет", — рассказал один из соседей о нраве новой хозяйки дома.
WOW-stars
"Сначала она его раздражала". Появились новые подробности того, как Карпович завоёвывала Прилучного
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