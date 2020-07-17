"Сначала она его раздражала". Появились новые подробности того, как Карпович завоёвывала Прилучного

Появляются всё новые подробности романа звезды "Папиных дочек" и "Мажора", согласно которым бурная инициатива исходила от Мирославы. Актёру пришлось играть с Карпович в спектакле "Косметика врага", и сначала он вовсе не питал к ней симпатию. Однако, по словам одного из артистов пьесы, девушка решила изменить отношение Павла к себе, пишут "7 дней".

Сначала Павла Мирослава раздражала. <...> Неудивительно — она постоянно создавала склоки в труппе. Но она раз за разом пыталась наладить с Павлом контакт. То бокал вина ему поднесёт в перерыве, то за плечо обнимет. Что из этого получилось, теперь знают все источник

Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Карпович, видимо, решила, что в любви и на войне все средства хороши, и пустила в ход свои женские чары, рассказал театральный работник. Актриса не ошиблась в расчётах: вскоре она добилась расположения Прилучного, который на тот момент ещё находился в официальном браке.

Начались такие типичные женские "штучки": кокетливый смех, закатывание глазок… И Павел вдруг стал смотреть на неё совершенно другими глазами. Как приворожила! Сегодня он возмущался поведением Карпович и говорил, что не хочет с ней работать, а на следующий день улыбался, когда Мира бойко хватала его за локоток или по-хозяйски трепала по волосам источник

Фото © Instagram / agataagata, Telegram / Только никому...