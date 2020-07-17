Сало в голове. Для чего СБУ задержала 90-летнего ветерана ВОВ

Бывают такие дикие новости, в которые и не сразу веришь: идёшь проверять и втайне надеешься, что это какой-нибудь фейк. На границе России и Украины СБУ задержала ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад", участника войны в Афганистане и бывшего заместителя гендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева. Вместе с ним обыску подверглась дочь легендарного танкового конструктора Кошкина и ветеран ВОВ в возрасте 90 лет. Об этом пишет в своём фейсбуке глава Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик.

Что же везли через границу эти опасные террористы? Бомбы, наркотики, ножи, автоматы, пулемёты? "Доблестные защитники безопасности изъяли 50 медалей "75 лет Великой Победы", предназначенных для ветеранов города Харькова. Михаилу Исаеву угрожают статьёй УК 436-1 (Изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики) — от пяти лет с конфискацией", — пишет Лесин.

Какая-то совсем дичь, конечно. Полез в украинские СМИ: пишут, не фейк. По данным сайта "Страна.ua", СБУ подтвердила информацию об изъятии "в ходе совместной спецоперации". То есть действительно памятные медали, переданные харьковчанам Белгородской ветеранской организацией, оказались угрозой национальной безопасности Украины. Самое забавное, что на юбилейной медали (её можно нагуглить) даже нет никакой "коммунистической символики". Просто эсбэушникам захотелось помурыжить на границе "ватников".

Прогрессивный западный мир вряд ли увидит тут нарушение прав человека. Какие нарушения, какие права, вы что, это другое, понимать надо. Вспомнилось, как в 2014 году, когда весь этот кровавый цирк только начинался, многие думали, что СБУ, как и все нормальные силовики, вряд ли встанут на сторону обезумевших нациков, захвативших власть в стране. В самом деле, взрослые вроде умные люди, офицеры — не встанут же они в одном ряду с дегенератами, кричащими: "Москаляку на гиляку"?

А украинская реальность действительно разбивает все надежды на лучшее, что могло случиться на этой земле. Когда украинцы выбирали Зеленского, они выбирали мир, адекватность, нормальное отношение ко всем людям, независимо от их языка и убеждений. Парадокс: при этом вряд ли кто-то на полном серьёзе думал, что Зеленский принесёт мир и спокойствие. Разумеется, этого не случилось.

Но люди верили: должно же измениться хоть что-то. Но обстрелы Донбасса продолжаются, нищета, коррупция и идиотские законы, из-за которых людей обыскивают на границе в поисках запрещённых медалей. По-прежнему уничтожают память о войне. По-прежнему издеваются над общей историей — вспомним дегенератов, повесивших радужный флаг на монументе "Родина-мать" в Киеве, чтобы "потроллить ватников". По-прежнему отъехавшие кукухой нацики творят, что хотят, потому что знают, что им за это ничего не будет. Что за ними СБУ, Зеленский и весь прогрессивный мир.