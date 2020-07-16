Зачем Зеленский сдал Трампу многомиллиардные прачечные Обамы. На какой профит надеется "слуга народа"

10 июля адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани взорвал информационную бомбу. Он выложил на YouTube 40-минутный фильм о том, как тратились и куда вкладывались гигантские средства из американского бюджета, так называемой безвозмездной помощи Украине. Решение о её оказании принималось администрацией президента Барака Обамы и его вице — Джо Байдена. Речь идёт о вызывающей настоящее восхищение сумме — ни много ни мало $5,3 миллиарда.

Означенные миллиарды перечислялись на счета различных украинских банков с 2015 года в рамках 440 разнообразных технических и гуманитарных "программ" и "проектов", главным образом абсолютно бессмысленных. О результатах этого "плодотворного" сотрудничества публика так ничего и не узнала: американская и украинская стороны "забыли" её о них проинформировать. К последнему месяцу Обамы в Белом доме количество программ несколько снизилось — до 390, но объём закачиваемых на Украину средств волшебным образом возрос до $5,3 миллиарда.

При этом деньги вкладывались совсем не туда, куда их рекомендовали инвестировать украинские "партнёры". Аферисты из США сами решали, куда пристраивать средства так, чтобы их можно было максимально просто вывести с Украины обратно на счета конкретных компаний, принадлежавших лицам, которые либо напрямую являлись членами администрации Обамы и руководства Демократической партии США (как тот же Байден), либо были с ними аффилированы... "Проекты" были надёжно упакованы в "серую зону", куда не имел доступ аудит и где не проводилось никаких замеров их эффективности и работоспособности.

Джулиани полагает, что $3 миллиарда помощи, вложенной в "молодую демократию", были банально разворованы. Обама и Байден, по его мнению, превратили Украину в гигантскую прачечную для отмыва и распила денег из бюджета США. Причём точно так же, как Америка под прикрытием разглагольствований о необходимости защищать политические свободы и права человека вводит свои войска в различные регионы мира, свергая законные правительства и убивая сотни тысяч людей, точно так же её политики проворачивают финансовые аферы якобы во имя установления демократии в опекаемой республике.

Джулиани тщательно собрал свидетельства, он говорит, что у него есть люди, готовые дать показания в суде. Объём доказательной базы, кстати, растёт как снежный ком. Аудиозаписи, недавно представленные общественности украинским депутатом Андреем Деркачом и экс-прокурором Константином Куликом, вскрыли ряд позорнейших как для украинцев, так и для американцев обстоятельств. Во-первых, то, что Джо Байден управлял Украиной как собственной вассальной вотчиной, вмешиваясь в кадровую политику и давая указания, какие конкретно политические решения должны приниматься экс-президентом Петром Порошенко. Кроме того, выяснилось, что представители демократов (сам Байден в том числе) были инкорпорированы во все высокодоходные сферы украинской экономики, прежде всего в энергетику и нефтегазодобычу. Деркач и Кулик назвали представленную ими подробную схему извлечения демократами доходов из украинского частного и государственного бизнеса демократической коррупцией — democorruption.

Кроме того, множество документов было передано из Киева. Долго колебавшийся из-за опасений нажить себе в Вашингтоне влиятельных врагов президент Зеленский всё же принял решение помочь адвокату Дональда Трампа. Для него это может обернуться как политическим триумфом, так и полным крахом. Всё зависит от того, кто одержит победу на президентских выборах в США — Трамп или Байден. Если нынешний глава Белого дома сохранит своё кресло на второй срок, то он с высокой долей вероятности не забудет оказанных ему бесценных услуг и тогда поддержка новой американской администрации Зеленскому обеспечена. А это очень существенно, учитывая тот факт, что слово посла США на Украине является куда более весомым политическим фактором, нежели слово президента Украины. Если же верх возьмут мстительные демократы, то тогда горизонты нынешнего украинского главы окрасятся в самые мрачные тона. Американцам не впервой менять власть в своей колонии.

Джулиани, который известен своими энергией и неутомимостью, решил ознакомить широкую американскую общественность с результатами проведённого им расследования. Для этого он отправился в конце зимы в вояж по Америке, в ходе которого общался с журналистами, проводил встречи со сторонниками, подробно рассказывая о коррупционных схемах администрации Обамы на Украине. Но завершить тур ему не удалось — грянула пандемия коронавируса.

Большинство влиятельных медиа в США поддерживают Демпартию. Джулиани, конечно, взорвал информационную бомбу, но эхо от взрыва, который должен был разнести демократов в клочья, оказалось микроскопическим. Либеральные издания и телеканалы, поправ основы профессии, предпочли не заметить выложенного на YouTube фильма. Тем не менее непреклонного Руди едва ли остановит это обстоятельство. Три с половиной месяца до президентских выборов — достаточный срок для того, чтобы, не прибегая к услугам The New York Times или Washington Post, донести скандальную правду до значительного числа избирателей. В конце концов, аудитория поддерживающего Трампа телеканала Fox News тоже исчисляется миллионами. А у этих миллионов есть друзья, знакомые, в том числе и из числа сторонников Демпартии. Так что сказать, что каналов, по которым информация будет впитываться в общественное сознание, не существует вовсе, нельзя.