Нафтогаз планирует срыв отопительного сезона. Что ждёт Украину осенью?

НАК "Нафтогаз Украины" предупредила, что предстоящий отопительный сезон в стране оказался под угрозой срыва из-за долгов, которые накопили крупные потребители газа. Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", в настоящее время такими должниками являются сразу 109 крупных украинских предприятий.

— Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО, — указано в сообщении.

Как полагает политолог и публицист Борис Рожин, проблема с долгами "Нафтогазу" будет решаться в самый последний момент, в авральных обстоятельствах, с экстренной закачкой газа в хранилища в начале осени.

— В этом году кроме остальных проблем экономика ещё и недополучила денег из-за коронавируса. Не все предприятия могут полноценно расплатиться, скорее всего, будут настаивать на получении государственной поддержки, но и тут проблема: у государства почти нет денег, — говорит Рожин. — А если не смогут получить дополнительное кредитование, то, скорее всего, проблема будет растянута во времени, на осень-зиму, так уже бывало. Скорее всего, полной катастрофы в этом году не случится, но то, что серьёзная проблема намечается, уже известно, действующий премьер-министр Шмыгаль об этом намекнул, сообщив, что государство должно пересмотреть свои подходы к дисциплине платежей и формированию цены на газ.

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Профессор Андрей Суздальцев считает, что главной проблемой являются крайне высокие тарифы, которые растут на протяжении последних шести лет.

— Главное, что абсолютно неподъёмно для Украины, — это та цена, которую население платит за газ, очень высокие тарифы, в итоге постоянно с 2014 года у страны растёт задолженность, она как камень на шее. С ней пытаются бороться, иногда достаточно остроумно, выдавая всевозможные скидки, преференции, откладывают оплату, но всё равно все крупные промышленные предприятия с долгами. Целиком эту проблему решить невозможно, скорее всего, согласятся на очевидный разрыв, внутри страны сохранят колоссальную задолженность, а для закупки газа будут брать кредиты. В итоге экономика страны остаётся в вечном дефолте, который убивает любые попытки инвестировать в страну. Увы, но для Украины это норма последние шесть лет, — заявил эксперт.

Суздальцев отметил, что реального решения проблемы у команды Зеленского нет. Нужны настоящие реформы, нужно выходить из состояния олигархического капитализма, нужно принять внятный бюджет, поправить отношения с соседями, но от сегодняшней Украины этого ожидать не приходится.

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— За 30 лет они так и не смогли сформировать национальную экономическую модель. Они пытались маневрировать между Москвой и Европой, в итоге, совершив бросок к Западу, остались без России и без неё уже что-то сделать не в состоянии. Что они могут предложить Западу? Кто будет вкладывать инвестиции в страну, которая находится в состоянии войны? На чём, кроме зерна, сможет зарабатывать Украина? Нужно решать фундаментальные проблемы, а ничего, кроме глупых пиар-акций, действующая власть предложить не может, — считает эксперт.

Газотранспортная система Украины находится в глубоком кризисе, её изношенность достигает, по отдельным оценкам, 80%, полагает публицист Ростислав Ищенко.

— Подобная ситуация с долгами происходит каждый год. В начале осени начинают выбивать долги, кстати, не только крупных предприятий, но и регионов, государство получает часть задолженности, как правило, речь идёт о половине долга, остальное договариваются как-то реструктуризировать. Так что отопительный сезон вряд ли будет сорван, но бывали прецеденты, когда он сильно задерживался, — говорит Ищенко. — Есть другой момент: газотранспортная система Украины находится в очень плачевном состоянии. Да, она непосредственно не столь важна для отопительного сезона, тут важны газораспределительные сети, но именно по ней Украина получает газ из России. Несколько лет назад "Газпром" оценил необходимую для её поддержания сумму в десять миллиардов долларов, украинская сторона говорила о пяти миллиардах, но сумма всё равно огромная. Система не ремонтировалась последние 30 лет, и даже украинские эксперты спорят о том, насколько она изношена — на 60%, 80% или уже больше. К слову, отказ от украинской трубы "Газпром" мотивирует именно тем, что в любой момент может случиться катастрофа. Вот эта катастрофа и может сказаться на отопительном сезоне.