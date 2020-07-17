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Подстреливший Януковича яйцом украинец стал топ-менеджером

Мужчина некогда мигом стал известен на всю страну. А теперь строит успешную карьеру.

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Дмитрий Романюк. Фото © Пресс-служба Укрзализныци

В Украинских железных дорогах появился новый топ-менеджер — Дмитрий Романюк. Его имя стало широко известно в 2004 году, когда при помощи точного броска куриного яйца он буквально сбил с ног тогда ещё премьер-министра Украины Виктора Януковича.

Впрочем, как отметили в компании, на должность он назначен отнюдь не за "снайперские" качества. У мужчины два высших образования, он также является кандидатом экономических наук.

Кроме того, как сообщал Лайф, в послужном списке Дмитрия Романюка работа на посту заместителя главы Ивано-Франковской области Украины. В прошлом году министр инфраструктуры заявлял, что молодой чиновник обязательно "станет эффективным менеджером и о нём ещё услышат".

Как сообщал Лайф, ранее украинский политик Леонид Емец обозвал русский "языком животных".

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