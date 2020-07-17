В Уфе изобретательный вор похитил банкомат у всех на глазах — видео

Видео © Пресс-служба УМВД по Республике Башкортостан
В Уфе разыскивают вора, который похитил банкомат. Инцидент произошёл средь бела дня в одном из магазинов города. Действия преступника сняли камеры видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Башкирии, дерзкое похищение у всех на глазах было совершено 14 июля. Мужчина под видом рабочего старательно делал вид, что ремонтирует банкомат, однако после "неудачной попытки" денежный аппарат был помещён на заранее подготовленную тележку и увезён.
По данным полиции, вор стал обладателем 2,5 миллиона рублей. На неизвестного завели уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
А на прошлой неделе дерзкое ограбление было совершено в Санкт-Петербурге. Там посреди рабочего дня в отделение одного из банков ворвался вооружённый пистолетом грабитель. Мужчина никого не ранил, забрал около четырёх миллионов рублей и скрылся. Накануне его задержали.