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В Уфе изобретательный вор похитил банкомат у всех на глазах — видео

Вместе с тяжёлым устройством злоумышленник унёс 2,5 миллиона рублей.

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Видео © Пресс-служба УМВД по Республике Башкортостан

В Уфе разыскивают вора, который похитил банкомат. Инцидент произошёл средь бела дня в одном из магазинов города. Действия преступника сняли камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Башкирии, дерзкое похищение у всех на глазах было совершено 14 июля. Мужчина под видом рабочего старательно делал вид, что ремонтирует банкомат, однако после "неудачной попытки" денежный аппарат был помещён на заранее подготовленную тележку и увезён.

По данным полиции, вор стал обладателем 2,5 миллиона рублей. На неизвестного завели уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

А на прошлой неделе дерзкое ограбление было совершено в Санкт-Петербурге. Там посреди рабочего дня в отделение одного из банков ворвался вооружённый пистолетом грабитель. Мужчина никого не ранил, забрал около четырёх миллионов рублей и скрылся. Накануне его задержали.

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