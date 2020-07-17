Канье Уэст пририсовал себя на легендарную скалу президентов США

Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат в президенты США, опубликовал в "Твиттере" фотографию мемориала на горе Рашмор со своим лицом.

Портрет музыканта среди четырёх президентов находится справа от скульптурного портрета Авраама Линкольна. Публикацию рэпер подписал лаконично: "2020". Некоторых американцев музыкант тем самым повеселил, но других разозлил. Такие просят его "не играть с их сердцами".

Мемориал на горе Рашмор создали в 1927–1941 годах к 150-летию основания США. На высеченном в граните барельефе высотой 18,6 метра представлены портреты четырёх американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.