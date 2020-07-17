Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Канье Уэст пририсовал себя на легендарную скалу президентов США

На мемориале высечены портреты четырёх лидеров страны.

21
Post cover

Фото © Twitter / kanyewest

Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат в президенты США, опубликовал в "Твиттере" фотографию мемориала на горе Рашмор со своим лицом.

Портрет музыканта среди четырёх президентов находится справа от скульптурного портрета Авраама Линкольна. Публикацию рэпер подписал лаконично: "2020". Некоторых американцев музыкант тем самым повеселил, но других разозлил. Такие просят его "не играть с их сердцами".

Мемориал на горе Рашмор создали в 1927–1941 годах к 150-летию основания США. На высеченном в граните барельефе высотой 18,6 метра представлены портреты четырёх американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. При этом ранее в СМИ появилась информация, что рэпер решил не баллотироваться на пост главы государства и уволил весь предвыборный штаб.

Выбор редакции

Loading...