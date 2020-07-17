Проект о санкциях против Турции за С-400 внесли в конгресс США

В США три конгрессмена внесли в парламент проект о санкциях против Турции из-за покупки ею российских зенитно-ракетных систем С-400. Авторы документа — Адам Кинзингер, Эбигейл Спанбергер и Майкл Маккол. Они назвали документ "Закон о противодействии экспорту российских вооружений".

Ранее США уже не раз угрожали Турции санкциями, если страна не избавится от С-400, однако Анкара всё равно продолжила закупать у России комплексы. Их поставки начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября.