В Якутии пьяный полицейский избил подростка и продолжил работать

В Якутии пьяный полицейский напал на подростков и избил одного из них. Инцидент произошёл в начале июля, сообщает телеканал "360". При этом сотрудник правоохранительных органов продолжает занимать свою должность.

Как рассказала мать пострадавшего подростка, инцидент произошёл поздно вечером у местного стадиона. Полицейскому не понравилось, что компания несовершеннолетних находится на улице так поздно. Он сделал им замечание, но, не получив в ответ ни слова, пустил в ход кулаки. По рассказам детей, сотрудник был в состоянии алкогольного опьянения.

— Он спросил, что, мол, здесь делают малолетки так поздно. Дети на него даже не отреагировали. Ему это не понравилось. Он открыл дверь и двумя руками ударил по лицу моего ребёнка. У мальчика закружилась голова. А тот его ещё сверху начал пинать ногой, — сообщила женщина.

Жители региона в попытке добиться справедливого наказания для мужчины обратились во все вышестоящие инстанции, но пока это не дало результатов. Устав от равнодушия к этому делу полицейских, мать пострадавшего мальчика попросила помощи у СМИ.