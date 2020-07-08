Требовали сознаться в чужих преступлениях. В Бурятии полицейские изнасиловали подростка бутылкой

В Улан-Удэ троих полицейских подозревают в изнасиловании 17-летнего подростка бутылкой: парню порвали прямую кишку. Правоохранители арестованы. Об этом сообщают местные правозащитники, взявшие историю под контроль.

Правозащитник Евгений Хасоев рассказал Лайфу, что юношу задержали на улице без каких-либо оснований. В отделении полиции его закрыли в кабинете и стали требовать, чтобы он сознался в чужих преступлениях, к которым не имеет никакого отношения. Ему начали угрожать и избивать, после чего дело дошло до ужасного надругательства.

— Они снимают на видео обычно или фото и потом показывают задержанному и говорят: "Если ты нам сейчас не расскажешь, не сознаешься в этом преступлении, мы это опубликуем в Интернете". И люди начинают ломаться... Во-первых, чудовищная боль, физическая, моральное унижение — два, унижение как мужчины — три, и четвёртое — унижение человеческого достоинства, — рассказал Хасоев.

По его словам, несмотря на всё насилие, молодой человек не сознался в преступлениях, которые пытались на него повесить. Правозащитник также удивился, что после всего произошедшего в отделении правоохранители спокойно отпустили парня. Дома он сразу же рассказал родителям об инциденте, и семья обратилась в местную больницу, где зафиксировали факт насилия и сообщили в полицию.

В пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии произошедшее называют "недозволенными методами дознания".

— По версии следствия, около полудня сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж и причинили телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про полицейского из Воркуты, которого подозревают в убийстве двух коллег. По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве. Правоохранителя арестовали на два месяца.