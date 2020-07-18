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Регион
Опубликовано 18 июля 2020, 00:26

В Гвинейском заливе пираты похитили 15 членов экипажа танкера, среди заложников могут быть россияне

Фото © Twitter / Dryad Global

Фото © Twitter / Dryad Global

Судно может перевозить нефть и химические вещества.

В Гвинейском заливе пираты напали на танкер Curacao Trader, сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах морской безопасности.

Восемь вооружённых захватчиков поднялись на борт и похитили 15 человек — предположительно, граждан России и Украины.

Нападение произошло в 210 морских милях от штата Байелса, Нигерия, товарный танкер шёл из столицы Того Ломе под флагом Либерии. По данным портала, статус судна в настоящее время отображается как "не под командованием".

В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами
В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами

Отмечается, что судно может перевозить как нефть, так и химические вещества.

За последние годы Гвинейский залив стал самым опасным регионом на планете с точки зрения пиратства. В первом квартале 2020 года там зарегистрировано 45% случаев разбойных нападений на море. В 2019 году на Гвинейский залив пришлось 90% похищений моряков.

В апреле у берегов Бенина пираты захватили судно с тремя россиянами на борту.

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Дарья Хомякова
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