В Гвинейском заливе пираты похитили 15 членов экипажа танкера, среди заложников могут быть россияне
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Судно может перевозить нефть и химические вещества.
В Гвинейском заливе пираты напали на танкер Curacao Trader, сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах морской безопасности.
#breaking #Kidnapping of crew MT CURCACAO TRADER boarded 244nm South Cotonou / 210nm WSW Bayelsa State #Nigeria. Vessel boarded by 8 armed individuals resulting in the kidnap of 15 crew believed to be Russian and Ukrainian. Read our analysis https://t.co/FlcvPWK0rH pic.twitter.com/N3t1aZ28Es— Dryad Global (@GlobalDryad) July 17, 2020
Восемь вооружённых захватчиков поднялись на борт и похитили 15 человек — предположительно, граждан России и Украины.
Нападение произошло в 210 морских милях от штата Байелса, Нигерия, товарный танкер шёл из столицы Того Ломе под флагом Либерии. По данным портала, статус судна в настоящее время отображается как "не под командованием".
Отмечается, что судно может перевозить как нефть, так и химические вещества.
За последние годы Гвинейский залив стал самым опасным регионом на планете с точки зрения пиратства. В первом квартале 2020 года там зарегистрировано 45% случаев разбойных нападений на море. В 2019 году на Гвинейский залив пришлось 90% похищений моряков.
В апреле у берегов Бенина пираты захватили судно с тремя россиянами на борту.