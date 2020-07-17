18 штатов США вновь оказались в красной зоне по коронавирусу

Восемнадцать штатов США находятся в красной зоне из-за распространения коронавирусной инфекции и должны вернуться к более жёстким ограничительным мерам. Об этом говорится в секретном документе Белого дома, содержание которого приводит издание The Daily Beast.

Отмечается, что документ был подготовлен для учреждённой президентом США Дональдом Трампом правительственной группы по борьбе с CoViD-19, но официально опубликован не был.

— Тот факт, что он не является публичным, не имеет смысла для меня... Почему мы скрываем эту информацию от американского народа? Это должно публиковаться и обновляться каждый день, — заявил директор Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа.

18 штатов находятся в красной зоне, поскольку на прошлой неделе в них было зафиксировано более 100 новых случаев коронавируса на 100 000 человек. Это Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.

Всего в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 3 752 087 человек.