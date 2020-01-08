В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами

В Нигерии освободили двух российских моряков, похищенных пиратами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ВМС страны.

— Освобождение произошло около 23:00 (во вторник), — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пиратов арестован. По данным нигерийских служб безопасности, в ходе операции несколько похитителей были уничтожены.