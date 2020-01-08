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Регион
Опубликовано 8 января 2020, 18:18

В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами

Фото © Jason Florio / Corbis via Getty Images

Фото © Jason Florio / Corbis via Getty Images

В Нигерии освободили двух российских моряков, похищенных пиратами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя ВМС страны.

Освобождение произошло около 23:00 (во вторник), — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пиратов арестован. По данным нигерийских служб безопасности, в ходе операции несколько похитителей были уничтожены.

Напомним, 6 января в Нигерии пираты напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и взяли в заложники трёх членов экипажа. Позднее Посольство РФ подтвердило, что двое из них — россияне.

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Анастасия Иванова
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