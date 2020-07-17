На Украине задержали одного из организаторов референдума по созданию ЛНР

В Северодонецке задержан один из организаторов референдума о создании Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, ранее мужчина много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял Управление транспорта Луганского горсовета. В 2014 году он принимал участие в антиукраинских митингах и занял должность председателя координационного Народного совета, после вернулся на территорию, подконтрольную Киеву.

Мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. СБУ опубликовала фото задержанного, но скрыла его лицо.

Фото © Служба безопасности Украины

Портал "РБК-Украина" предположил, что речь идёт об Андрее Андрееве, которого в 2010 году назначили руководителем Управления транспорта Луганского горсовета, в ЛНР он занимал различные должности в Минтрансе.