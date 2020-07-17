В Евросоюзе заявили, что обеспокоены санкциями США против "Северного потока — 2"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал санкции США против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" тревожащей тенденцией и заявил, что ЕС обеспокоен попытками и угрозами их введения.

— Европейский союз выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес. Кроме того, он считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами, — говорится в его письменном заявлении.