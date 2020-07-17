В Евросоюзе заявили, что обеспокоены санкциями США против "Северного потока — 2"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал санкции США против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" тревожащей тенденцией и заявил, что ЕС обеспокоен попытками и угрозами их введения.
— Европейский союз выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес. Кроме того, он считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами, — говорится в его письменном заявлении.
Боррель подчеркнул, что подобная тенденция помимо "Северного" и "Турецкого потока" наблюдалась в делах Ирана, Кубы, Международного уголовного суда. Он добавил, что там, где существуют политические разногласия, ЕС всегда открыт для диалога, однако это не должно происходить под угрозой санкций.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американские власти решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". Угрозы оценили в Кремле и МИД РФ. В Германии назвали ограничения попыткой шантажа, бундестаг призвал отказаться от них.