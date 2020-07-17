Сомнительная зависть. Почему США вводят санкции против "Северного потока", если он всё равно будет построен

Госдепартамент США включил "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

— Это чёткий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, США не будут это терпеть. Убирайтесь немедленно, или будут последствия, — сказал Помпео.

В ведомстве пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе по "Северному потоку — 2" и второй нитке "Турецкого потока". Лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнёров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда, могут стать объектами санкций.

Политолог Алексей Мартынов считает, что столь эмоциональная реакция США связана с предстоящими выборами президента США.

— Я полагаю, что эти угрозы никак не отразятся на строительстве газопроводов и всей этой героической истории. Они обязательно будут достроены. Тут надо понимать, что в ноябре в Америке пройдут выборы, и всё это закончится: и история с протестами негров, и с "Северным потоком — 2". Тут уместно процитировать первого заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который охарактеризовал американские претензии словом "борзота". Добавить нечего, — заявил политолог.

Экономист Александр Роджерс полагает, что американцы просто пытаются недобросовестно конкурировать, но в сложившейся ситуации у них нет средств, чтобы эту конкуренцию вести.

— Это всё от бессилия. У "Газпрома" достаточно своих денег, есть и средства, теоретически ему даже инвесторы не нужны, чтобы доделать проект. А у США есть свой дорогой сжиженный газ, который они пытались продавать Европе. В итоге их просто вытесняют с рынка, и они таким образом пытаются недобросовестно конкурировать, прекрасно всё понимая. Теоретически ведь и немцы могут ответить, Ангела Меркель прямо сказала, что достроить трубопровод — в интересах Германии. В ответ, например, Германия может обложить налогами американские компании, которые действуют на её территории, а ведь до сих пор есть ряд корпораций, которые уходят от налогообложения, могут ввести заградительные пошлины, — отметил эксперт.

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что крайне важным моментом является реальная интернациональность "Северного потока", так как по сути проект строится и Россией, и Европой.

— Эти новые санкции, с моей точки зрения, выглядят как форменная истерика. Уже есть целый набор санкций, который уже ввели, но, видимо, решили, что их недостаточно. Новые санкции подразумевают воздействие непосредственно на компании-трубоукладчики, а также на компании, которые продали трубоукладчикам суда. Проект, конечно, отстаёт от первоначальных сроков, но продолжает строиться, никто не испугался. В итоге США в лице госсекретаря напрямую обращаются к своим союзникам и угрожают им санкциями, запрещая им реализовывать проекты, в которые они уже вложились. Европейские компании тем временем потратили на это мероприятие более пяти млрд евро. Тот же "Северный поток — 2" финансируется крупнейшими компаниями Европы. Они строят продолжение газопровода, это же огромная система, фактически от Ямала до Германии уже готовы газопроводы и пункты приёма газа. Разумеется, что просто так европейцы от этого не откажутся — слишком большие деньги, — подчеркнул эксперт.

Однако, как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, рассматривать газопроводы только с экономической точки зрения неверно, так как подобный взгляд не даёт полного представления о ситуации.

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— Я напомню, что если бы не американские санкции, то "Северный поток — 2" уже бы работал. Министр иностранных дел РФ уже говорил, что американцы действуют таким образом из-за конкуренции по СПГ. Если бы были подключены политические механизмы, я думаю, ситуация бы могла сложиться иначе. В итоге из-за этого просчёта у нас идёт срыв графика. Нельзя думать, что политическая конкуренция наций уступила место экономике, это не так, — заявил Фёдоров.

Также депутат добавил, что, несмотря на то, что Меркель стоит за безусловное окончание строительства газопровода, она сама может стать жертвой очередной политической интриги.

— У американцев есть механизмы смены власти, мы это видели много раз. Сейчас в Германию завезены, может быть, уже десятки миллионов арабских беженцев, добавить к ним продажные элиты, которые нетрудно найти и в этой среде, и устроить "Майдан" проще простого, — сказал Федоров.