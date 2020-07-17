Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сомнительная зависть. Почему США вводят санкции против "Северного потока", если он всё равно будет построен

Как считают эксперты, в руководстве США началась форменная "истерика", так как остановить строительство российских газопроводов они не могут

47
Post cover

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Госдепартамент США включил "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Это чёткий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, США не будут это терпеть. Убирайтесь немедленно, или будут последствия, — сказал Помпео.

В ведомстве пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе по "Северному потоку — 2" и второй нитке "Турецкого потока". Лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнёров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда, могут стать объектами санкций.

Политолог Алексей Мартынов считает, что столь эмоциональная реакция США связана с предстоящими выборами президента США.

Я полагаю, что эти угрозы никак не отразятся на строительстве газопроводов и всей этой героической истории. Они обязательно будут достроены. Тут надо понимать, что в ноябре в Америке пройдут выборы, и всё это закончится: и история с протестами негров, и с "Северным потоком — 2". Тут уместно процитировать первого заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который охарактеризовал американские претензии словом "борзота". Добавить нечего, — заявил политолог.

Экономист Александр Роджерс полагает, что американцы просто пытаются недобросовестно конкурировать, но в сложившейся ситуации у них нет средств, чтобы эту конкуренцию вести.

Это всё от бессилия. У "Газпрома" достаточно своих денег, есть и средства, теоретически ему даже инвесторы не нужны, чтобы доделать проект. А у США есть свой дорогой сжиженный газ, который они пытались продавать Европе. В итоге их просто вытесняют с рынка, и они таким образом пытаются недобросовестно конкурировать, прекрасно всё понимая. Теоретически ведь и немцы могут ответить, Ангела Меркель прямо сказала, что достроить трубопровод — в интересах Германии. В ответ, например, Германия может обложить налогами американские компании, которые действуют на её территории, а ведь до сих пор есть ряд корпораций, которые уходят от налогообложения, могут ввести заградительные пошлины, — отметил эксперт.

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что крайне важным моментом является реальная интернациональность "Северного потока", так как по сути проект строится и Россией, и Европой.

Эти новые санкции, с моей точки зрения, выглядят как форменная истерика. Уже есть целый набор санкций, который уже ввели, но, видимо, решили, что их недостаточно. Новые санкции подразумевают воздействие непосредственно на компании-трубоукладчики, а также на компании, которые продали трубоукладчикам суда. Проект, конечно, отстаёт от первоначальных сроков, но продолжает строиться, никто не испугался. В итоге США в лице госсекретаря напрямую обращаются к своим союзникам и угрожают им санкциями, запрещая им реализовывать проекты, в которые они уже вложились. Европейские компании тем временем потратили на это мероприятие более пяти млрд евро. Тот же "Северный поток — 2" финансируется крупнейшими компаниями Европы. Они строят продолжение газопровода, это же огромная система, фактически от Ямала до Германии уже готовы газопроводы и пункты приёма газа. Разумеется, что просто так европейцы от этого не откажутся — слишком большие деньги, — подчеркнул эксперт.

Однако, как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, рассматривать газопроводы только с экономической точки зрения неверно, так как подобный взгляд не даёт полного представления о ситуации.

Фото © Axel Schmidt / Getty Images

Я напомню, что если бы не американские санкции, то "Северный поток — 2" уже бы работал. Министр иностранных дел РФ уже говорил, что американцы действуют таким образом из-за конкуренции по СПГ. Если бы были подключены политические механизмы, я думаю, ситуация бы могла сложиться иначе. В итоге из-за этого просчёта у нас идёт срыв графика. Нельзя думать, что политическая конкуренция наций уступила место экономике, это не так, — заявил Фёдоров.

Также депутат добавил, что, несмотря на то, что Меркель стоит за безусловное окончание строительства газопровода, она сама может стать жертвой очередной политической интриги.

У американцев есть механизмы смены власти, мы это видели много раз. Сейчас в Германию завезены, может быть, уже десятки миллионов арабских беженцев, добавить к ним продажные элиты, которые нетрудно найти и в этой среде, и устроить "Майдан" проще простого, — сказал Федоров.

Напомним, что строительство "Северного потока — 2" должно было завершиться в декабре 2019 года, однако из-за угрозы санкций подрядчики отказались завершать работу. График строительства был заморожен, и введение в строй газопровода перенесли на год.

Выбор редакции

Loading...