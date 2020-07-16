Преступник произнёс последние слова перед казнью, от которых людям в зале стало не по себе

47-летний Дэниэл Льюис Ли — ярый сторонник движения превосходства белых. В 1999 году мужчину обвинили в убийстве семьи торговца оружием и приговорили к смертной казни. Больше 20 лет мужчина ждал своей участи в тюрьме Терре-Хот, штат Индиана. Во вторник ночью приговор привели в исполнение с помощью инъекции, но перед смертью заключённый сказал то, от чего становится не по себе.

Я этого не делал. На моём счету множество ошибок, но я не убийца. Вы лишаете жизни невинного человека

Ли уже не в первый раз заявляет о своей невиновности, доказательств этого у него не было. Согласно обвинению, Ли убил семью из трёх человек, включая 8-летнюю девочку. Это является особо тяжким преступлением. Преступление настолько тяжкое, что его передали под федеральную юрисдикцию.

Исполнение приговора вызвало множество разногласий в обществе. Из-за пандемии семья убитых даже не смогла присутствовать на казни. Адвокат приговорённого тоже выступила против такой спешной казни.