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Преступник произнёс последние слова перед казнью, от которых людям в зале стало не по себе

Впервые за 17 лет в США привели в исполнение смертную казнь заключённого, находящегося под федеральной юрисдикцией. Но больше всего общественность заинтересовали последние слова преступника.

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Фото © Twitter / DestinyQuinnTV

47-летний Дэниэл Льюис Ли — ярый сторонник движения превосходства белых. В 1999 году мужчину обвинили в убийстве семьи торговца оружием и приговорили к смертной казни. Больше 20 лет мужчина ждал своей участи в тюрьме Терре-Хот, штат Индиана. Во вторник ночью приговор привели в исполнение с помощью инъекции, но перед смертью заключённый сказал то, от чего становится не по себе.

Фото © Twitter / DestinyQuinnTV

Я этого не делал. На моём счету множество ошибок, но я не убийца. Вы лишаете жизни невинного человека

Дэниэл Льюис Ли

Ли уже не в первый раз заявляет о своей невиновности, доказательств этого у него не было. Согласно обвинению, Ли убил семью из трёх человек, включая 8-летнюю девочку. Это является особо тяжким преступлением. Преступление настолько тяжкое, что его передали под федеральную юрисдикцию.

Исполнение приговора вызвало множество разногласий в обществе. Из-за пандемии семья убитых даже не смогла присутствовать на казни. Адвокат приговорённого тоже выступила против такой спешной казни.

Правительству должно быть стыдно, что они всё-таки решили провести казнь, когда даже судьи и семья жертв были против

Рут Фридман

Адвокат приговорённого

Фото © Twitter / _Death_Watch

Последний раз в Штатах федерального заключённого казнили в 2003 году. Но недавно Верховный суд США отменил временный мораторий на казни, и Денни Ли оказался первым, чей приговор привели в исполнение. Сейчас в федеральных тюрьмах США содержится порядка 60 заключённых, приговорённых к высшей мере наказания за особо тяжкие преступления, сообщает Associated Press.

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