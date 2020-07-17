"Слону дробина в мягкую ткань". В России оценили возможные санкции США в отношении Турции из-за покупки С-400

Турция не боится возможных санкций со стороны США, так как сможет получить от России или Европы всё то, чего будет лишена. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Америка, если будет портить отношения с Турцией, — она будет только делать сама себе хуже. Потому что Турция находится в этом плане в комфортных условиях. <…> Я думаю, что этот блеф — не самый правильный вариант, потому что санкции для Турции со стороны США, как и для Китая, — слону дробина в мягкую ткань, вот и всё, — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат добавил, что президент Турции Реджеп Эрдоган не боится ограничений со стороны США, так как Анкара является ключевым партнёром Вашингтона в этом регионе и без неё Штатам будет сложно оказывать давление на Россию. Шерин считает, что санкции — это демонстрация, которую Америка устраивает ради получения неких уступок.

По его словам, Турции невыгодно отказываться от партнёрства с Россией по поставкам С-400 из-за комфортных условий сделки. А США не станут делать послабления в цене на комплексы Patriot из-за гонки вооружений.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что санкции, если они будут введены, не позволят прекратить поставки С-400 в Турцию. Он отметил, что исполнение контракта уже идёт и обратного пути по этому вопросу нет.

— Эрдоган — парень упёртый, на него вряд ли это подействует, — сказал Джабаров.

Конгресс США, по мнению сенатора, действует в ущерб своей работе, занимаясь санкционной политикой.