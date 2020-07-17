Мужчину ранили из пистолета на берегу Москвы-реки

На юго-востоке Москвы мужчину ранили из пистолета. Об этом Лайфу сообщили в столичном ГУ МВД РФ.
Инцидент произошёл около половины первого ночи 18 июля. В полицию поступила информация о выстрелах в районе Кожуховского затона, на улице Трофимова.
Правоохранители прибыли на место и выяснили, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них ранил оппонента.
Злоумышленник задержан, пострадавшего передали медикам. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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