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Мужчину ранили из пистолета на берегу Москвы-реки

Злоумышленник задержан, пострадавшего передали медикам.

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Фото © Pixabay

На юго-востоке Москвы мужчину ранили из пистолета. Об этом Лайфу сообщили в столичном ГУ МВД РФ.

Инцидент произошёл около половины первого ночи 18 июля. В полицию поступила информация о выстрелах в районе Кожуховского затона, на улице Трофимова.

Правоохранители прибыли на место и выяснили, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них ранил оппонента.

Злоумышленник задержан, пострадавшего передали медикам. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Петербурге задержали грабителя банка, устроившего налёт со стрельбой.

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