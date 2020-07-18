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Венгерские пограничники поймали украинских контрабандистов, сбрасывавших сигареты на парашютах — видео

Ущерб, нанесённый их действиями, оценивается в 50 миллионов форинтов (около 11 миллионов рублей).

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Пограничники Венгрии задержали шестерых украинских контрабандистов, которые под покровом ночи переправляли на территорию страны сигареты, сбрасывая их на парашютах с самолёта или дельтаплана. Об этом сообщает венгерское издание Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Преступная банда незаконно перевезла около 26 тысяч пачек сигарет, их обнаружили в поле возле приграничной деревни.

В доме подозреваемых были обнаружены наркотики, тепловизоры, камеры видеонаблюдения и запрещённые в Венгрии газовые баллончики.

Все шесть контрабандистов арестованы, им грозит до восьми лет тюрьмы. Отмечается, что из-за их действий Венгрия понесла убытки на 50 миллионов форинтов (около 11 миллионов рублей).

Ранее в Китае 16 человек задержали за контрабанду трёх тонн золота.

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