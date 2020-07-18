Российская компания подписала соглашение о производстве оксфордской вакцины от коронавируса

Российская компания "Р-Фарм" начнёт производить вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca. Об этом заявил её основатель и председатель совета директоров Алексей Репик.

— "Р-Фарм" будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30–50 стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу, естественно, СНГ, — сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он отметил, что Россия для компании является высшим приоритетом.

По словам гендиректора "AstraZeneca — Россия и Евразия" Ирины Панариной, компания не имеет возможности производить вакцину для всего мира и заключает сотрудничество с фармакологическими предприятиями из разных стран. Однако, добавила она, вакцина ещё не доказала свою эффективность, исследования препарата продолжаются. Но, согласно предварительным данным, она вызывает позитивный иммунный ответ с точки зрения антител и Т-клеток.