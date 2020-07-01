"Нам нужен новый символ". Губернатор Миссисипи подписал закон о смене флага с символикой Конфедерации

"It is now law." With the stroke of a pen, Governor Tate Reeves has signed into law a bill that will remove Confederate imagery from the Mississippi state flag. > https://t.co/8StEa1G933 pic.twitter.com/a6SWme5S6w — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) June 30, 2020

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о смене флага с символикой Конфедерации, сообщает The Washigton Post.

Решение было принято на фоне антирасистских протестов в США, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты подвергли остракизму любые напоминания о рабстве или угнетении темнокожих.

— Флаг — символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. Исходя из этих причин, нам нужен новый символ, — подчеркнул губернатор Миссисипи, оставив свой росчерк в тексте документа.

Senator Wicker oversaw the removal of the Mississippi state flag from the Capitol subway moments ago. It was replaced by a flag with the state seal on it. pic.twitter.com/PDksJOP7lE — Haley Talbot (@haleytalbotnbc) June 30, 2020

После этого флаг был спущен со здания Капитолия в городе Джэксон. В публичных местах и административных учреждениях также началась замена символики Конфедерации на политически нейтральную — теперь штандарты украшает печать штата.