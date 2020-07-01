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"Нам нужен новый символ". Губернатор Миссисипи подписал закон о смене флага с символикой Конфедерации

Решение было принято на фоне антирасистских протестов в США.

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Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о смене флага с символикой Конфедерации, сообщает The Washigton Post.

Решение было принято на фоне антирасистских протестов в США, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты подвергли остракизму любые напоминания о рабстве или угнетении темнокожих.

Флаг — символ нашего настоящего, нашего народа и нашего будущего. Исходя из этих причин, нам нужен новый символ, — подчеркнул губернатор Миссисипи, оставив свой росчерк в тексте документа.

После этого флаг был спущен со здания Капитолия в городе Джэксон. В публичных местах и административных учреждениях также началась замена символики Конфедерации на политически нейтральную — теперь штандарты украшает печать штата.

Напомним, акции протеста начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. За несколько недель демонстранты снесли множество памятников солдатам и генералам армии Конфедерации юга, принимавшим участие в Гражданской войне, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Целый ряд памятников были убраны по решению властей. Порой протестующие жгли и национальные флаги США.

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