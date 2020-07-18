"Все жизни важны". В Нью-Йорке темнокожая активистка и три её единомышленника испортили надпись Black Lives Matter — видео

В Нью-Йорке темнокожая активистка и трое её единомышленников залили синей краской надпись Black Lives Matter возле небоскрёба Trump Tower, выкрикивая лозунг All Lives Matter ("Все жизни важны").

Инцидент произошёл в пятницу днём, и это уже второй случай за неделю, во вторник аналогичный акт вандализма совершил молодой человек, испортив буквы красным цветом. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

На кадрах записи видно, что между участниками акции и сторонниками движения Black Lives Matter едва не вспыхнула потасовка, последние крайне эмоционально восприняли порчу объекта.

Как сообщает телеканал ABC, трёх активистов, 25-летнюю Д'Анну Морган, 39-летнюю Джулиет Джерманотту и 44-летнего Луиса Мартинеса, задержали и отпустили после предъявления обвинения под обязательство о явке. Против их 64-летней соучастницы возбуждено дело за незаконное размещение листовок.

— Они протестовали. Это их единственный мотив, — пояснил ТАСС начальник полицейского управления Нью-Йорка.

Движение на Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами было перекрыто через несколько минут после инцидента. В настоящее время Департамент транспорта устраняет последствия и восстанавливает надпись. Отмечается, что акция протеста планировалась заранее в соцсетях.