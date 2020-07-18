"Все жизни важны". В Нью-Йорке темнокожая активистка и три её единомышленника испортили надпись Black Lives Matter — видео

Ladies and gentlemen, I give you our latest heroes. #BlueLivesMatter #AllLivesMatter pic.twitter.com/eP3ck7f04w— 🇺🇸Lionel🇺🇸 (@LionelMedia) July 17, 2020
В Нью-Йорке темнокожая активистка и трое её единомышленников залили синей краской надпись Black Lives Matter возле небоскрёба Trump Tower, выкрикивая лозунг All Lives Matter ("Все жизни важны").
Инцидент произошёл в пятницу днём, и это уже второй случай за неделю, во вторник аналогичный акт вандализма совершил молодой человек, испортив буквы красным цветом. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
На кадрах записи видно, что между участниками акции и сторонниками движения Black Lives Matter едва не вспыхнула потасовка, последние крайне эмоционально восприняли порчу объекта.
Как сообщает телеканал ABC, трёх активистов, 25-летнюю Д'Анну Морган, 39-летнюю Джулиет Джерманотту и 44-летнего Луиса Мартинеса, задержали и отпустили после предъявления обвинения под обязательство о явке. Против их 64-летней соучастницы возбуждено дело за незаконное размещение листовок.
— Они протестовали. Это их единственный мотив, — пояснил ТАСС начальник полицейского управления Нью-Йорка.
Движение на Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами было перекрыто через несколько минут после инцидента. В настоящее время Департамент транспорта устраняет последствия и восстанавливает надпись. Отмечается, что акция протеста планировалась заранее в соцсетях.
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Напомним, 9 июля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио совместно с другими гражданами нанёс на асфальт возле небоскрёба Trump Tower надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter.