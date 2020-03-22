Также в ВОЗ прокомментировали сообщения о том, что CoViD-19 передаётся через воду из-под крана.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич прокомментировал информацию о том, что сезонная прививка от гриппа помогает людям легче переносить заражение коронавирусом.

— Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта, — цитирует Язаревича РИА "Новости".

Он также пояснил, что на сегодняшний день у организации нет научных доказательств того, что коронавирусная инфекция может распространяться при употреблении воды из-под крана.