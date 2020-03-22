В ВОЗ рассказали, поможет ли прививка от гриппа при заболевании коронавирусом
Фото © Flickr / Sanofi Pasteur
Также в ВОЗ прокомментировали сообщения о том, что CoViD-19 передаётся через воду из-под крана.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич прокомментировал информацию о том, что сезонная прививка от гриппа помогает людям легче переносить заражение коронавирусом.
— Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта, — цитирует Язаревича РИА "Новости".
Он также пояснил, что на сегодняшний день у организации нет научных доказательств того, что коронавирусная инфекция может распространяться при употреблении воды из-под крана.
Напомним, ранее такое же мнение о прививке от гриппа высказал известный вирусолог Виктор Зуев, а в Роспотребнадзоре объяснили различия CoViD-19 и гриппа.