Минобороны показало видео внезапной проверки боеготовности войск

В описании к ролику уточняется, что привлекаемые к проверке войска "приступили к выполнению комплекса мероприятий приведения в высшую степень боевой готовности и выходу в назначенные районы". В ней принимают участие 149 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше ста кораблей и судов обеспечения.