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Минобороны показало видео внезапной проверки боеготовности войск

В ней принимают участие почти 150 тысяч военнослужащих.

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Министерство обороны показало видеозапись внезапной проверки боевой готовности Вооружённых сил России. Она опубликована на YouTube-канале ведомства.

В описании к ролику уточняется, что привлекаемые к проверке войска "приступили к выполнению комплекса мероприятий приведения в высшую степень боевой готовности и выходу в назначенные районы". В ней принимают участие 149 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше ста кораблей и судов обеспечения.

Напомним, 17 июля по приказу главнокомандующего ВС России Владимира Путина началась проверка боеготовности в войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

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