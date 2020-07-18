Обвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела о крушении самолёта главы компании Total

Государственный обвинитель попросил приговорить к срокам от пяти лет и десяти месяцев до шести лет и двух месяцев диспетчера Александра Круглова, руководителя полётов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева и диспетчера руления Надежду Архипову, проходящих по делу о крушении бизнес-джета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

— Дунаеву — шесть лет и два месяца, Круглову — шесть лет, Архиповой — пять лет и десять месяцев, — сказала юрист и отметила, что защита настаивает на их невиновности.

Всем троим вменяется нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Приговор будет оглашён 23 июля в 15:00 мск.