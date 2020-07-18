Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Племянница Трампа заявила, что родственники не считали его умным

По её словам, будущий глава Белого дома не стремился к обучению и не отличался любознательностью.

73

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри, издавшая о нём книгу, рассказала, что родственники не считали, что будущий американский лидер отличается особенной сообразительностью.

По словам женщины, Дональд не показывал интереса к обучению и не был любознательным.

Он не сильно изменился, — сказала Мэри в эфире телеканала CNN.

Также племянница отметила, что в детском возрасте глава Белого дома отличался "пренебрежительным отношением". В его семье считались нормальным явлением расистские высказывания.

Мэри, имеющая степень по клинической психологии, утверждает, что американский лидер получил в детстве душевную травму в результате воспитания, со временем его состояние будет только ухудшаться.

Ранее племянница Трампа рассказала, как будущий президент схитрил на экзамене.

Выбор редакции

Loading...