Племянница Трампа заявила, что родственники не считали его умным

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри, издавшая о нём книгу, рассказала, что родственники не считали, что будущий американский лидер отличается особенной сообразительностью.

По словам женщины, Дональд не показывал интереса к обучению и не был любознательным.

— Он не сильно изменился, — сказала Мэри в эфире телеканала CNN.

Также племянница отметила, что в детском возрасте глава Белого дома отличался "пренебрежительным отношением". В его семье считались нормальным явлением расистские высказывания.

Мэри, имеющая степень по клинической психологии, утверждает, что американский лидер получил в детстве душевную травму в результате воспитания, со временем его состояние будет только ухудшаться.