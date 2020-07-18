"Зачем-то вышла замуж". Татьяна Лазарева рассказала о чудовищной ошибке молодости

Российская артистка и телеведущая Татьяна Лазарева назвала чудовищной ошибкой решение о свадьбе в 25-летнем возрасте.

— В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я её спустя десять лет, — написала Лазарева в "Инстаграме".

Такие подробности своей биографии телеведущая рассказала в поздравительном сообщении в честь 25-летия своего сына от первого брака — Степана. Актриса уточнила, что считает 25 лет определённой вехой, и заявила, что именно с наступлением этого периода человек переходит в стадию взросления.

Также, по словам Лазаревой, ровно в день рождения сына 22 года назад она расписалась со вторым своим мужем — телеведущим Михаилом Шацем.

Первым супругом Лазаревой был бизнесмен Александр Другов. Пара поженилась в 1991 году, но этот брак продлился около месяца. Сын Степан родился вне брака в 1995 году. Также у Лазаревой и Шаца есть две дочки — 22-летняя Софья и 14-летняя Антонина.