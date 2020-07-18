"Лишились разума и доверия". Глава МИД Китая в разговоре с Лавровым раскритиковал США

Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым обвинил США в том, что они лишились рассудка и какой-либо нравственности.

— США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Китая.

По его словам, Штаты неприкрыто проводят политику приоритета своей страны. А эгоизм и запугивания со стороны американских властей превышают все установленные пределы.

— США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный маккартизм и давно устаревший менталитет холодной войны, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Китай не пойдёт на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны, — указал Ван И.

Китай в свою очередь будет защищать свои законные интересы и вместе с Россией продолжит улучшать не только двусторонние отношения, но и совместно с другими странами — объективную и справедливую позицию, а также глобальный мир и стабильность.