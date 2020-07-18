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Пять человек пострадали при взрыва газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии

Все пострадавшие госпитализированы в реанимацию с различными травмами.

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В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадало пять человек, двое из которых дети. Как сообщает собственный источник Лайфа в экстренных службах региона, трое пострадавших доставлены в реанимацию города Нальчика, двое госпитализированы в реанимацию города Баксана.

Пострадавшие:

  1. Шебзухов А. 2013 г.р.
  2. Шебзухова А. 2015 г.р.
  3. Шебзухова Р. 1993 г.р.
  4. Маремшалова А. 1959 г.р.
  5. Маремшалов Х. 1959 г.р.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в одной из квартир. Сразу после взрыва в доме начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров.

К тушению пожара привлекались силы и средства в количестве 16 человек и четыре единицы техники. Проводилась эвакуация жильцов в количестве 15 человек. Погибших на пожаре нет. В 07:10 пожар потушен, — сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Как сообщал Лайф, 11 июля на шестом этаже в одном из домов Нижнего Новгорода также произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП оказались повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также остекление нескольких квартир и лестничного марша подъезда. СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва, а власти региона пообещали помочь всем пострадавшим.

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