Пять человек пострадали при взрыва газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии

В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадало пять человек, двое из которых дети. Как сообщает собственный источник Лайфа в экстренных службах региона, трое пострадавших доставлены в реанимацию города Нальчика, двое госпитализированы в реанимацию города Баксана.

Пострадавшие: Шебзухов А. 2013 г.р. Шебзухова А. 2015 г.р. Шебзухова Р. 1993 г.р. Маремшалова А. 1959 г.р. Маремшалов Х. 1959 г.р.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в одной из квартир. Сразу после взрыва в доме начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров.