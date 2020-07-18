Пять человек пострадали при взрыва газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии

В результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадало пять человек, двое из которых дети. Как сообщает собственный источник Лайфа в экстренных службах региона, трое пострадавших доставлены в реанимацию города Нальчика, двое госпитализированы в реанимацию города Баксана.
Пострадавшие:
- Шебзухов А. 2013 г.р.
- Шебзухова А. 2015 г.р.
- Шебзухова Р. 1993 г.р.
- Маремшалова А. 1959 г.р.
- Маремшалов Х. 1959 г.р.
По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа в одной из квартир. Сразу после взрыва в доме начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров.
— К тушению пожара привлекались силы и средства в количестве 16 человек и четыре единицы техники. Проводилась эвакуация жильцов в количестве 15 человек. Погибших на пожаре нет. В 07:10 пожар потушен, — сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.
Как сообщал Лайф, 11 июля на шестом этаже в одном из домов Нижнего Новгорода также произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП оказались повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также остекление нескольких квартир и лестничного марша подъезда. СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва, а власти региона пообещали помочь всем пострадавшим.