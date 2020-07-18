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Ещё 543 пациента вылечились от CoViD-19 в Москве

Накануне мэр столицы заявил о коллективном иммунитете у москвичей.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В Москве за сутки от коронавируса вылечилось 543 человека. Об этом сегодня сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова. Таким образом общее число пациентов, победивших инфекцию в городе, превысило 170 тысяч.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180, — сказала Ракова.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что у 60% москвичей выработался коллективный иммунитет к инфекции. Он также добавил, что смертность от коронавируса в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.

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