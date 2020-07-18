Ещё 543 пациента вылечились от CoViD-19 в Москве

В Москве за сутки от коронавируса вылечилось 543 человека. Об этом сегодня сообщила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова. Таким образом общее число пациентов, победивших инфекцию в городе, превысило 170 тысяч.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180, — сказала Ракова.