Что вызывает сонный паралич и как снизить риск его появления

Сонный паралич — это состояние, при котором человек теряет способность двигаться во время отхода ко сну или пробуждения, оставаясь при этом в сознании. Как правило, оно возникает из-за нарушения цикла сна и бодрствования. В группу риска также входят люди, страдающие нарколепсией, апноэ сна, посттравматическим стрессовым расстройством, а также те, чьи родственники испытывали подобное, передаёт Insider.

Иоганн Генрих Фюссли, "Кошмар" (1781 год). Изображение © Wikimedia Commons / Wartburg College

Обычно приступ длится всего несколько минут и проходит сам собой. Сонный паралич хотя бы раз в жизни испытывали 8% американцев, утверждает доктор медицинских наук Гонсало Лайе. По его словам, хотя это состояние может серьёзно напугать человека, оно совершенно неопасно для здоровья. Однако в некоторых случаях оно может стать причиной сильного беспокойства и даже бессонницы. Чтобы этого избежать, врачи советуют следовать некоторым рекомендациям.

1. Гигиена сна

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Чтобы обеспечить здоровый сон, нужно придерживаться следующих правил: ложиться и вставать в одно и то же время;

заниматься спортом в первой половине дня;

за несколько часов до сна не употреблять кофе и алкоголь;

за час до сна не использовать электронные гаджеты;

расслабляться перед сном (например, принимать горячую ванну или медитировать).

2. Решение проблем со здоровьем

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К сонному параличу часто приводят нарушения сна или психические расстройства. Если эти факторы нельзя исключить, то придётся иметь с ними дело. В первую очередь стоит обратить внимание на такие состояния, как апноэ сна и депрессия.

3. Устранение пробелов в знаниях

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Информированность о сонном параличе поможет справиться с беспокойством по его поводу. Сведения о распространённости этого состояния и практически полном отсутствии вреда для здоровья снизят уровень тревожности и подготовят к будущим приступам.

4. Когнитивно-поведенческая терапия

Кадр из фильма "Опасный метод" © Кинопоиск

Когнитивно-поведенческая терапия может помочь справиться с любым стрессом или психической травмой, которые способствуют возникновению сонного паралича. Некоторые виды терапии, например те, которые используются для лечения бессонницы, также обучают методам релаксации, которые полезны для улучшения качества сна.

5. Медикаменты

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