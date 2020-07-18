Джей Ло сразила фанатов откровенным фото, доказав, что элексир молодости действительно существует

Культовая американская певица Дженнифер Лопес в который раз доказывает, что стала такой популярной не только за отличные вокальные данные. Исполнительница принадлежит тому редкому виду женщин, что с каждым годом становятся только краше. В подтверждение этого мнения Джей Ло часто выкладывает фото в жарких нарядах, демонстрируя рельефный торс и длинные ноги.
Этот раз не стал исключением. Популярная певица поделилась с подписчиками в "Инстаграме" новым фото, на котором предстала в экстравагантном виде. Для съёмки женщина выбрала короткий топ без бретелей и такие короткие шорты, что они больше напоминали нижнее бельё. Волосы звезда гладко зачесала назад, дополнив образ крупными серьгами-кольцами и чёрными кожаными босоножками. Чтобы прибавить фото приличия, Джей Ло накинула сверху куртку, но та не особо спасла положение.
Настоящая королева!
<br/>jlopezforever
Моя любимая модель💗
jlosedit
Какая же ты красивая!
lele262718
Восторгаться внешностью Дженнифер Лопес можно бесконечно, но звезда никогда не даёт забывать, что всё это — результаты её упорного труда. Певица регулярно занимается в зале, проводит танцевальные репетиции и тщательно следит за своим питанием и внешним видом. По мнению исполнительницы, любой беспорядок взаимосвязан и если перестать ухаживать за собой, то можно легко получить полный сумбур в душе и голове.
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