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Джей Ло сразила фанатов откровенным фото, доказав, что элексир молодости действительно существует

Неудивительно, что подтянутой фигуре 50-летней певицы завидуют многие молодые девушки.

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Фото © Instagram / jlo

Культовая американская певица Дженнифер Лопес в который раз доказывает, что стала такой популярной не только за отличные вокальные данные. Исполнительница принадлежит тому редкому виду женщин, что с каждым годом становятся только краше. В подтверждение этого мнения Джей Ло часто выкладывает фото в жарких нарядах, демонстрируя рельефный торс и длинные ноги.

Фото © Instagram / jlo

Этот раз не стал исключением. Популярная певица поделилась с подписчиками в "Инстаграме" новым фото, на котором предстала в экстравагантном виде. Для съёмки женщина выбрала короткий топ без бретелей и такие короткие шорты, что они больше напоминали нижнее бельё. Волосы звезда гладко зачесала назад, дополнив образ крупными серьгами-кольцами и чёрными кожаными босоножками. Чтобы прибавить фото приличия, Джей Ло накинула сверху куртку, но та не особо спасла положение.

Фото © Instagram / jlo

Настоящая королева!

<br/>jlopezforever

Моя любимая модель💗

jlosedit

Какая же ты красивая!

lele262718

Фото © Instagram / jlo

Восторгаться внешностью Дженнифер Лопес можно бесконечно, но звезда никогда не даёт забывать, что всё это — результаты её упорного труда. Певица регулярно занимается в зале, проводит танцевальные репетиции и тщательно следит за своим питанием и внешним видом. По мнению исполнительницы, любой беспорядок взаимосвязан и если перестать ухаживать за собой, то можно легко получить полный сумбур в душе и голове.

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