Агутин рассказал о своей измене, которая чуть не разрушила брак с Варум

Российский певец Леонид Агутин рассказал, что несколько лет назад его брак с Анжеликой Варум мог разрушиться из-за его измены. Пара вместе с 1997 года, заключила союз в 2000 году и с тех пор жила в идеальных отношениях. Вплоть до 2011 года, когда в Юрмале произошёл "несчастный случай", как называл его сам певец.

Как сообщает портал StarHit, вместе с коллегами артист праздновал окончание фестиваля "Новая волна" и перебрал с алкоголем. Варум же в это время отдыхала в своём гостиничном номере. Утром в СМИ появились фотографии целующегося Агутина. Правда, объектом для ласк стала не супруга, а незнакомая девушка.

Сам же Агутин признаётся, что не может восстановить в памяти события того вечера. Варум, узнав о случившемся, собрала вещи и уехала к маме. А на звонки от любимого отвечать перестала.

Через день им суждено было встретиться на концерте, однако за пределами сцены оба молчали.

— Отработали концерт, молча прошли в гримёрку, переоделись и вновь разъехались в разные стороны, — вспоминает Агутин.

На следующий день у пары был концерт в Санкт-Петербурге, и на этот раз решение исправить ситуацию взяла на себя Варум.

— Я такого не помню за 14 лет совместной жизни, видно, она понимала, что я сам не зайду, слишком уж виноват. Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя... счастливыми. Нам было так отчётливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся, — рассказал Агутин.

У пары есть 21-летняя дочь Елизавета, которая с 2003 года живёт в Майами с дедушкой Юрием Варумом, его женой и дядей Михаилом.