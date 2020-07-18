В России за сутки коронавирус выявили ещё у 6234 человек

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В России за последние сутки CoViD-19 выявили у 6234 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по мониторингу за эпидемиологической ситуацией. Таким образом за всё время эпидемии в стране было выявлено 765 437 случаев коронавирусной инфекции.

— За последние сутки в России выявлено 6234 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1522 случая (24,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в оперативном штабе.

Первое место по ежедневному приросту остаётся за Москвой. Там за сутки коронавирус подтвердился у 578 человек. Следом за столицей идут Свердловская область, ХМАО, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Полностью излечилось от коронавируса за сутки 7490 человек. Общее число таких пациентов в России уже составило 546 863 человека. Летальным исходом болезнь закончилась за сутки для 124 пациентов. А за всё время пандемии число жертв достигло 12 247.