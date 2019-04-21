В Париже рассказали о состоянии Нотр-Дама после пожара

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В Париже рассказали о состоянии Нотр-Дама после пожара

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Фото: ©РИА Новости/Жюльен Маттиа

Специалисты укрепили все самые уязвимые места, которые возникли после случившегося.

Здание собора Парижской Богоматери удалось спасти от разрушения. Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил глава Минкультуры Франции Франк Ристер.

По его словам, специалисты укрепили все самые уязвимые места, которые возникли после пожара.

В своде есть ещё несколько нестабильных точек. По ним работают специалисты Министерства культуры, строительные компании, — отметил Ристер.

Напомним, что знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных около десяти часов. На восстановление здания собрано более миллиарда евро.

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