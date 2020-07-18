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В России решено учредить День работника транспорта

В течение трёх месяцев дату закрепят документально.

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Фото © Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал распоряжение учредить новый профессиональный праздник в России — День работника транспорта. Его будут отмечать 29 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения, — отмечается в документе.

Мишустин поручил Минтрансу в течение трёх месяцев закрепить это решение необходимым нормативным актом.

Ранее Лайф назвал самый популярный летний транспорт у россиян.

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