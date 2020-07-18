В России решено учредить День работника транспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал распоряжение учредить новый профессиональный праздник в России — День работника транспорта. Его будут отмечать 29 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

— Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения, — отмечается в документе.