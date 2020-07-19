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Учёный рассказал, кого следует прививать от CoViD-19 в первую очередь

Окончательное решение, какие это будут россияне, остаётся за Минздравом.

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Фото © Pixabay

Первыми в России вакцину от коронавирусной инфекции должны получить люди, находящиеся в группе риска, а также работающие и живущие в крупных коллективах, так как у них шансов заразиться намного больше. Так считает глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что такое решение принимает Минздрав России.

Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях, — сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Гинцбурга, перед вакцинацией пациент должен обратиться для консультации к терапевту, так как прививка может быть противопоказана из-за хронических заболеваний.

Ранее Гинцбург рассказал, что испытания детской вакцины от коронавируса начнутся после того, как закончатся все клинические испытания аналогичного препарата для взрослых, и только в том случае, если они дадут положительный результат.

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