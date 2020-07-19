Учёный рассказал, кого следует прививать от CoViD-19 в первую очередь

Первыми в России вакцину от коронавирусной инфекции должны получить люди, находящиеся в группе риска, а также работающие и живущие в крупных коллективах, так как у них шансов заразиться намного больше. Так считает глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что такое решение принимает Минздрав России.

— Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях, — сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Гинцбурга, перед вакцинацией пациент должен обратиться для консультации к терапевту, так как прививка может быть противопоказана из-за хронических заболеваний.