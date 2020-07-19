Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Из московских больниц за минувшие сутки выписано ещё 359 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Число выздоровевших продолжает расти и превышает уже 170 тысяч человек. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539, — сообщила вице-мэр.
Как сообщал Лайф, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что у 60% москвичей выработался коллективный иммунитет к инфекции. Он также добавил, что смертность от коронавируса в Москве в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.