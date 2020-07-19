Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Из московских больниц за минувшие сутки выписано ещё 359 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Число выздоровевших продолжает расти и превышает уже 170 тысяч человек. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539, — сообщила вице-мэр.