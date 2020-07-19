Сомнолог порекомендовала не спать в обнимку в летнюю жару

Летняя жара часто негативно влияет на здоровье людей, включая сон. О том, как полноценно выспаться и восстановиться, рассказала руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царёва.

Специалист подчеркнула, что качество отдыха напрямую зависит от температуры. У спящего она понижается, поэтому ночью в помещении должно быть умеренно прохладно. Существует два подхода к температуре сна: в США считают, что чем холоднее, тем лучше, там нормой является 18 градусов, а в России полагают, что наиболее комфортные условия при 21–23 градусах.

Царёва дала ряд рекомендаций, как полноценно выспаться в летнюю жару. Она посоветовала не забывать проветривать помещение и напомнила старинный способ — закрывать окна днём и открывать вечером.

— Ещё важно спать отдельно от близких. У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее, — сказала сомнолог в интервью радио Sputnik.

Она также предложила заменить одеяла на простыни и подчеркнула важность качественного отдыха, ведь невозможность заснуть ведёт к негативным последствиям для здоровья.