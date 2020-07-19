Немецкие фермеры выложили гигантский портрет Бетховена на поле подсолнухов — видео

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Немецкие фермеры Коринн и Ули Эрнст из города Уттинг-ам-Аммерзе выложили на своём поле подсолнухов и конопли гигантский портрет композитора Людвига ван Бетховена. Об этом сообщает телеканал Br24.

Такой подарок они подготовили к 250-летию со дня рождения великого композитора.

— Конечно, это требует больших усилий. Всем занимается не один человек, у нас есть люди, которые помогают, — рассказала Коринн, которая вместе с мужем создаёт различные лабиринты уже 20 лет.

Эскиз лабиринта был придуман ещё в феврале. Теперь его могут посетить все желающие, но полностью увидеть произведение фермеров из-за огромных размеров можно только с высоты птичьего полёта.