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Немецкие фермеры выложили гигантский портрет Бетховена на поле подсолнухов — видео

Необычный лабиринт был представлен к 250-летию со дня рождения композитора.

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Видео © Br24

Немецкие фермеры Коринн и Ули Эрнст из города Уттинг-ам-Аммерзе выложили на своём поле подсолнухов и конопли гигантский портрет композитора Людвига ван Бетховена. Об этом сообщает телеканал Br24.

Такой подарок они подготовили к 250-летию со дня рождения великого композитора.

Конечно, это требует больших усилий. Всем занимается не один человек, у нас есть люди, которые помогают, — рассказала Коринн, которая вместе с мужем создаёт различные лабиринты уже 20 лет.

Эскиз лабиринта был придуман ещё в феврале. Теперь его могут посетить все желающие, но полностью увидеть произведение фермеров из-за огромных размеров можно только с высоты птичьего полёта.

Ранее сообщалось, что в Петербурге посвятили граффити вокалисту The Prodigy.

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