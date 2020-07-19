Видео © Br24
Немецкие фермеры Коринн и Ули Эрнст из города Уттинг-ам-Аммерзе выложили на своём поле подсолнухов и конопли гигантский портрет композитора Людвига ван Бетховена. Об этом сообщает телеканал Br24.
Такой подарок они подготовили к 250-летию со дня рождения великого композитора.
— Конечно, это требует больших усилий. Всем занимается не один человек, у нас есть люди, которые помогают, — рассказала Коринн, которая вместе с мужем создаёт различные лабиринты уже 20 лет.
Эскиз лабиринта был придуман ещё в феврале. Теперь его могут посетить все желающие, но полностью увидеть произведение фермеров из-за огромных размеров можно только с высоты птичьего полёта.
Лента новостей
"Есть ещё талантливые люди". Пригожин не согласился со словами Распутиной о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
сегодня в 00:47
Немецкие фермеры выложили гигантский портрет Бетховена на поле подсолнухов — видео
сегодня в 00:34
Актриса из сериала "Убойная сила" Марина Макарова скончалась на 46-м году жизни
сегодня в 00:19
Ранее сообщалось, что в Петербурге посвятили граффити вокалисту The Prodigy.