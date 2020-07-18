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Более 23 тысяч добровольцев записались в армию Азербайджана. Среди них известные певцы и модели

Их призовут в случае объявления мобилизации или если войска будут нуждаться в дополнительных силах.

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Фото © Instagram / azerbaijan_soldier

Свыше 23 тысяч добровольцев выразили желание вступить в ряды Национальной армии Азербайджана на фоне обострения конфликта с Арменией. Об этом заявила Государственная служба страны по мобилизации и призыву.

На сегодняшний день более 23 500 граждан обратились в Государственную службу мобилизации и призыва на военную службу в электронном виде, а также в местные отделения, департаменты и подразделения, выразили свои пожелания и были должным образом зарегистрированы, — отмечается в сообщении.

Госслужба поблагодарила граждан за высокий патриотизм и соблюдение санитарных мер в пунктах призыва в период эпидемии коронавируса.

Отмечается, что среди добровольцев есть много известных личностей. Так, например, на военную службу записались народный артист Азербайджана Фаик Агаев, актёр Ильгар Мусаев, поэт Шахрияр Дель Герани, рэпер Qurd (Фарид Эминов), модель Самира Алиева, обладательница титула II Vice Mrs. Top of the World 2015 Теграни Бахрузи и другие, сообщает "Sputnik Азербайджан".

Ранее президент страны Ильхам Алиев обратился к нации с призывом встать на защиту родины.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 12 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о гибели четырёх военных и десяти раненых, также пострадал один мирный житель. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.

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