Более 23 тысяч добровольцев записались в армию Азербайджана. Среди них известные певцы и модели

Свыше 23 тысяч добровольцев выразили желание вступить в ряды Национальной армии Азербайджана на фоне обострения конфликта с Арменией. Об этом заявила Государственная служба страны по мобилизации и призыву.

— На сегодняшний день более 23 500 граждан обратились в Государственную службу мобилизации и призыва на военную службу в электронном виде, а также в местные отделения, департаменты и подразделения, выразили свои пожелания и были должным образом зарегистрированы, — отмечается в сообщении.

Госслужба поблагодарила граждан за высокий патриотизм и соблюдение санитарных мер в пунктах призыва в период эпидемии коронавируса.

Отмечается, что среди добровольцев есть много известных личностей. Так, например, на военную службу записались народный артист Азербайджана Фаик Агаев, актёр Ильгар Мусаев, поэт Шахрияр Дель Герани, рэпер Qurd (Фарид Эминов), модель Самира Алиева, обладательница титула II Vice Mrs. Top of the World 2015 Теграни Бахрузи и другие, сообщает "Sputnik Азербайджан".

Ранее президент страны Ильхам Алиев обратился к нации с призывом встать на защиту родины.