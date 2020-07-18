"Не хотят платить деньги". Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина уже "отказалась" от претензий на Донбасс и Крым.
— Последние шесть лет Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели назад. Это в том числе и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы, — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш", запись выступления опубликована на ютуб-канале политика.
По его словам, Украина попросту не хочет платить деньги живущим на этих территориях людям. Депутат отметил, что был в Донбассе и общался с местными жителями, которые понимают, "с какой стороны идут обстрелы". Всё это формирует у людей враждебное отношение к украинской власти.
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