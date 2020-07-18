Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Не хотят платить деньги". Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса

По словам Мураева, жители Донбасса понимают, "с какой стороны идут обстрелы".

161

Фото © Pixabay

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина уже "отказалась" от претензий на Донбасс и Крым.

Последние шесть лет Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели назад. Это в том числе и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы, — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш", запись выступления опубликована на ютуб-канале политика.

По его словам, Украина попросту не хочет платить деньги живущим на этих территориях людям. Депутат отметил, что был в Донбассе и общался с местными жителями, которые понимают, "с какой стороны идут обстрелы". Всё это формирует у людей враждебное отношение к украинской власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что отношения между РФ и Украиной начали портиться не из-за Крыма, а с момента государственного переворота в Киеве.

Выбор редакции

Loading...