"Не хотят платить деньги". Экс-депутат Рады заявил об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина уже "отказалась" от претензий на Донбасс и Крым.

— Последние шесть лет Украина делает всё необходимое, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели назад. Это в том числе и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы, — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш", запись выступления опубликована на ютуб-канале политика.

По его словам, Украина попросту не хочет платить деньги живущим на этих территориях людям. Депутат отметил, что был в Донбассе и общался с местными жителями, которые понимают, "с какой стороны идут обстрелы". Всё это формирует у людей враждебное отношение к украинской власти.