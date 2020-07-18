Метеоролог предрекла россиянам холодную зиму после жаркого лета

— Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима, — рассказала синоптик в интервью порталу Ura.ru .

Пестрякова отметила, что для континентального климата характерны большие перепады температур между сезонами. В этом году западная циркуляция сменилась на меридиональную, то есть воздействие происходит и с севера, и с юга. Например, на Южном Урале юго-восточные ветры зимой холодные, а летом горячие.