Метеоролог предрекла россиянам холодную зиму после жаркого лета

Россиян ждёт холодная зима после жаркого лета. По словам метеоролога Екатерины Пестряковой, вероятность этого 90%.
— Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима, — рассказала синоптик в интервью порталу Ura.ru.
Пестрякова отметила, что для континентального климата характерны большие перепады температур между сезонами. В этом году западная циркуляция сменилась на меридиональную, то есть воздействие происходит и с севера, и с юга. Например, на Южном Урале юго-восточные ветры зимой холодные, а летом горячие.
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